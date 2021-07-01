Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала претензии Чехии к РФ в связи со взрывами во Врбетице фантасмагорией и абсурдом.

"Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны, конечно, всё больше напоминает рассказы о бравом солдате Швейке и его похождениях из бессмертного произведения [Ярослава] Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд, граничащий и даже иногда переходящий границу, которая отделяет здравый смысл и абсурд", — сказала Захарова.

Она также отметила, что подобная абсурдная концепция не даёт возможности рассуждать о случившемся "в каких-то рациональных категориях".

Ранее Лайф рассказывал, что посла Чехии вызвали в МИД РФ после новых претензий Праги в связи со взрывами во Врбетице. Официальный представитель ведомства отметила, что предложения о проведении обсуждения претензий чешской стороны Москва рассматривает как неприемлемые.