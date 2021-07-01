"Напоминают рассказы о бравом солдате Швейке": Захарова назвала фантасмагорией и абсурдом претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
По словам официального представителя МИД РФ, подобная концепция не даёт возможности рассуждать о случившемся "в каких-то рациональных категориях".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала претензии Чехии к РФ в связи со взрывами во Врбетице фантасмагорией и абсурдом.
"Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны, конечно, всё больше напоминает рассказы о бравом солдате Швейке и его похождениях из бессмертного произведения [Ярослава] Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд, граничащий и даже иногда переходящий границу, которая отделяет здравый смысл и абсурд", — сказала Захарова.
Она также отметила, что подобная абсурдная концепция не даёт возможности рассуждать о случившемся "в каких-то рациональных категориях".
Ранее Лайф рассказывал, что посла Чехии вызвали в МИД РФ после новых претензий Праги в связи со взрывами во Врбетице. Официальный представитель ведомства отметила, что предложения о проведении обсуждения претензий чешской стороны Москва рассматривает как неприемлемые.
Напомним, ранее премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице. В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента. Кроме того, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится требование о компенсации 650 миллионов крон (примерно 25,5 миллиона евро) за взрывы во Врбетице, причастными к которым чешские власти считают российские спецслужбы.
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