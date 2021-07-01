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Посла Чехии вызвали в МИД РФ после новых претензий Праги в связи с взрывами во Врбетице

Официальный представитель министерства отметила, что предложения о проведении обсуждения претензий чешской стороны Москва рассматривает как неприемлемые.

1 июля, 13:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД РФ на фоне новых претензий Праги к России в связи с взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Предложения чешской стороны о проведении обсуждения её претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые. Своё отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", — заявила она.

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Напомним, ранее премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице. В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента. Кроме того, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится требование о компенсации 650 миллионов крон (примерно 25,5 миллиона евро) за взрывы во Врбетице, причастными к которым чешские власти считают российские спецслужбы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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