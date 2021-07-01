Посла Чехии вызвали в МИД РФ после новых претензий Праги в связи с взрывами во Врбетице

Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД РФ на фоне новых претензий Праги к России в связи с взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Предложения чешской стороны о проведении обсуждения её претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые. Своё отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", — заявила она.