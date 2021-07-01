Песков: О войне говорить не нужно, поскольку она невозможна
По словам представителя Кремля, сохранность мира страхует ядерный паритет, и Россия в своё время приняла ряд мер по защите от попыток его нарушить.
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Мировая война на сегодняшний день невозможна благодаря сохранению ядерного паритета. Такое мнение озвучил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Он напомнил, что эту тему в ходе вчерашней прямой линии затронул президент Владимир Путин. Глава государства назвал провокацией инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, однако подчеркнул, что он не вылился бы в третью мировую войну.
"Может ли быть война? Путин чётко сказал, что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет", — отметил представитель Кремля.
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Песков напомнил, что Россия в своё время приняла ряд мер по защите от попыток нарушить этот паритет и от получения американской стороной возможности нанести опережающий удар.
"Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна", — заключил он.
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