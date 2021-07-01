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Песков: О войне говорить не нужно, поскольку она невозможна

По словам представителя Кремля, сохранность мира страхует ядерный паритет, и Россия в своё время приняла ряд мер по защите от попыток его нарушить.

1 июля, 12:58

Фото © Kremlin.ru

Мировая война на сегодняшний день невозможна благодаря сохранению ядерного паритета. Такое мнение озвучил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что эту тему в ходе вчерашней прямой линии затронул президент Владимир Путин. Глава государства назвал провокацией инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, однако подчеркнул, что он не вылился бы в третью мировую войну.

"Может ли быть война? Путин чётко сказал, что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет", — отметил представитель Кремля.

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Песков напомнил, что Россия в своё время приняла ряд мер по защите от попыток нарушить этот паритет и от получения американской стороной возможности нанести опережающий удар.

"Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна", — заключил он.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что в НАТО боятся прямой войны с Россией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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