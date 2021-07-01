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Человек собаке друг: Житель Питера закрыл своим телом старенького пса, на которого напали соседские стаффорды

В полиции заявили Лайфу, что инциденты с этими бойцовскими собаками происходили и ранее. Владельцев пытались привлечь к ответственности.

1 июля, 12:35

Фото © LIFE

Житель Питера закрыл собой старенькую собаку, на которую напали соседские бойцовские псы. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге бойцовские собаки напали на мужчину, который выгуливал своего питомца. Кадры опубликованы в социальных сетях.

ЧП произошло в Калининском районе города. Выяснилось, что владелец собаки и его подопечный получили серьёзные раны в результате нападения. А хозяева представителей бойцовских пород уже долгое время выгуливают их без поводков и намордников, и подобные случаи происходили ранее.

Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

Пострадавшую собаку прооперировали. У неё был содран скальп, также зафиксированы повреждения лапы и множество укусов. Хозяину также оказали медицинскую помощь.

В ГУ МВД России сообщили Лайфу, что мужчина не имеет претензий к кому бы то ни было, пострадавший назвал инцидент случайностью. В 2020 году уже поступали жалобы на напавших на него собак. Полиция реагировала на обращения, были установлены факты административных правонарушений.

"Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности", — заявили в МВД.

В Петербурге мужчина во дворе угрожал порезать ножом собак соседей

В Петербурге мужчина во дворе угрожал порезать ножом собак соседей

Ранее Лайф сообщал о том, что на перроне новосибирского вокзала оставили пять больших собак в клетках. Их выгрузили, потому что хозяйку сняли с поезда и увезли в психбольницу. Зоозащитники оперативно организовали передержку животных. Также выяснилось, что одна из собак была в ожидании потомства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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