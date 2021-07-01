Житель Питера закрыл собой старенькую собаку, на которую напали соседские бойцовские псы. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге бойцовские собаки напали на мужчину, который выгуливал своего питомца. Кадры опубликованы в социальных сетях.

ЧП произошло в Калининском районе города. Выяснилось, что владелец собаки и его подопечный получили серьёзные раны в результате нападения. А хозяева представителей бойцовских пород уже долгое время выгуливают их без поводков и намордников, и подобные случаи происходили ранее.

Пострадавшую собаку прооперировали. У неё был содран скальп, также зафиксированы повреждения лапы и множество укусов. Хозяину также оказали медицинскую помощь.

В ГУ МВД России сообщили Лайфу, что мужчина не имеет претензий к кому бы то ни было, пострадавший назвал инцидент случайностью. В 2020 году уже поступали жалобы на напавших на него собак. Полиция реагировала на обращения, были установлены факты административных правонарушений.

"Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности", — заявили в МВД.