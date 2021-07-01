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Песков затруднился оценить претензии Чехии к России в рамках "легитимной лексики"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вся ситуация трудно поддаётся анализу с точки зрения здравого смысла. И "объяснить это невозможно".

1 июля, 12:21
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60790/photos/59588" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трудно комментировать претензии Чехии к РФ по инциденту со взрывами на складах во Врбетице, используя легитимную лексику. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

"Вся эта история с Чехией вообще трудно поддаётся анализу с точки зрения здравого смысла, и очень сложно её комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики, я бы сказал так. И действительно, объяснить это невозможно", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Захарова пословицей ответила Чехии, захотевшей от России 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице

Захарова пословицей ответила Чехии, захотевшей от России 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице

Напомним, ранее премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице. В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента. Кроме того, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится требование о компенсации 650 миллионов крон (примерно 25,5 миллиона евро) за взрывы во Врбетице, причастными к которым чешские власти считают российские спецслужбы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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