Песков затруднился оценить претензии Чехии к России в рамках "легитимной лексики"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трудно комментировать претензии Чехии к РФ по инциденту со взрывами на складах во Врбетице, используя легитимную лексику. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

"Вся эта история с Чехией вообще трудно поддаётся анализу с точки зрения здравого смысла, и очень сложно её комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики, я бы сказал так. И действительно, объяснить это невозможно", — отметил пресс-секретарь президента РФ.