На Украине десятилетняя девочка умерла от старости
Из-за своего недуга несовершеннолетняя не могла вести активный образ жизни, но рисовала картины, которые размещались на выставках.
Фото © Facebook / Діна Химич
На Украине умерла 10-летняя Ира Химич, которая болела детской прогерией (синдром Гетчинсона — Гилфорда). Смерть произошла от остановки сердца в результате преждевременного старения организма. Об этом сообщила мать девочки Дина Химич в "Фейсбуке".
"Ирочка умерла. Вчера её сердце остановилось. Прости, солнышко, что в этот раз я не смогла спасти тебя", — сказала Дина Химич в своей публикации.
Диагноз девочке поставили в пять лет. За год жизни пациенты с таким "приговором" биологически стареют на восемь-десять лет. Из-за этого малышка не могла вести активный образ жизни, но она рисовала картины, которые размещались на персональных выставках.
Ранее Лайф сообщал, что дефицит в красных кровяных тельцах белка, который способствует высвобождению кислорода, провоцирует снижение когнитивных способностей и преждевременное старение.
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