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На Украине десятилетняя девочка умерла от старости

Из-за своего недуга несовершеннолетняя не могла вести активный образ жизни, но рисовала картины, которые размещались на выставках.

1 июля, 12:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931881400692936&set=a.141796603034757&type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Діна Химич</a></p>

Фото © Facebook / Діна Химич

На Украине умерла 10-летняя Ира Химич, которая болела детской прогерией (синдром Гетчинсона — Гилфорда). Смерть произошла от остановки сердца в результате преждевременного старения организма. Об этом сообщила мать девочки Дина Химич в "Фейсбуке".

"Ирочка умерла. Вчера её сердце остановилось. Прости, солнышко, что в этот раз я не смогла спасти тебя", — сказала Дина Химич в своей публикации.

Диагноз девочке поставили в пять лет. За год жизни пациенты с таким "приговором" биологически стареют на восемь-десять лет. Из-за этого малышка не могла вести активный образ жизни, но она рисовала картины, которые размещались на персональных выставках.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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