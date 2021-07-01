На Украине десятилетняя девочка умерла от старости

На Украине умерла 10-летняя Ира Химич, которая болела детской прогерией (синдром Гетчинсона — Гилфорда). Смерть произошла от остановки сердца в результате преждевременного старения организма. Об этом сообщила мать девочки Дина Химич в "Фейсбуке".

"Ирочка умерла. Вчера её сердце остановилось. Прости, солнышко, что в этот раз я не смогла спасти тебя", — сказала Дина Химич в своей публикации.

Диагноз девочке поставили в пять лет. За год жизни пациенты с таким "приговором" биологически стареют на восемь-десять лет. Из-за этого малышка не могла вести активный образ жизни, но она рисовала картины, которые размещались на персональных выставках.