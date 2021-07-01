Плюс одна фобия в копилку: Акула выпрыгнула из Красного моря и откусила пятку туристу-парашютисту
После нападения хищницы у мужчины оказалось сломано несколько костей, разорваны мышцы и сухожилия. Сейчас состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.
Акула выпрыгнула из Красного моря и откусила пятку туристу-парашютисту. Видео © Daily Mail
На курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила пятку мужчине, который в тот момент катался на парашюте. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл 28 июня в Акабском заливе. По данным издания, 37-летний житель Иордании решил полетать на парашюте с приятелем над морем. Однако они так близко опустились к воде, что акуле удалось схватить одного из мужчин за пятку.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где ему прооперировали правую ногу. После нападения хищницы у мужчины было сломано несколько костей, разорваны мышцы и сухожилия. Кроме того, акула откусила туристу пятку. Сейчас состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.
Ранее Лайф публиковал жуткий рассказ туриста, выжившего после нападения медведя в парке "Ергаки", что в Красноярском крае. 21 июня там хищник напал на группу туристов из 13 человек, погиб 16-летний подросток.
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