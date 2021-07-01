Туристы были в пути уже третий день, когда 16-летний мальчик-носильщик не вернулся в лагерь к назначенному времени. Четверо парней, включая Егора, отправились на поиски. Разделившись по двое, они пошли исследовать территорию. И вдруг Егор заметил, как в сторону него и его спутника Артёма враскачку идёт медведь. Парень призвал не двигаться и дунул в свисток, а затем поднял руки и стал кричать, но животное лишь ускорилось. Затем его приятель не выдержал и побежал, а хищник бросился следом.

Я делаю пару шагов за Артёмом и понимаю, что медведь прямо за мной. Резко ухожу вправо, делаю буквально шагов десять… И медведь резко роняет меня на живот. Сказать, что это страшно, — не сказать ничего. Мишка начинает рвать меня лапой — правая ягодица, боль адская, пропахивает когтями до костей. Ору как резаный: "Тё-ё-ёма-а-а!!!" Дальше медведь рвёт спину в пояснице. Наступает дикий страх и адреналин. Давит на меня весом — о движении не может быть и речи. Я больше не кричу, моя спина вся мокрая и тёплая, снег вокруг красный. Прокусывает левую лопатку зубами и одновременно подкидывает моё тело вверх и вправо Егор

Когда медведь терзал Егора, тот вспомнил, что у него есть нож, и смог его достать. Парень стал наносить удары, отчаянно сражаясь за жизнь, но потом силы его покинули.

Медведь прокусывает ладонь, но нож я не теряю. Бью снова и снова в район шеи. Наношу удары, смог всадить нож по рукоятку. Он рвёт меня, а я его. В конечном итоге я остановился первый, смирился со своей смертью. Лёг головой вниз и просто стал ждать, пока он меня добьёт Егор

Однако хищник вдруг пошёл в ту сторону, куда побежал Артём, и улёгся, не двигаясь при этом, на тропе. Егор понял, что пришёл его момент, и бросился бежать, "охваченный первобытным ужасом", что животное его настигнет. К счастью, парню удалось добраться до лагеря. А через 3,5 часа прибыли МЧС и егеря, пишет kp.ru. Они оказали помощь пострадавшему, а позже сделали жуткую находку — обнаружили останки пропавшего подростка.

Мы все побледнели. У него не было головы и шеи, одна нога обглодана. Слов просто не было. После переговоров по рации было принято решение эвакуировать всю группу из лагеря Егор