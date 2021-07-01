В Забайкалье многодетная мать бросила мёртвую трёхмесячную дочь в квартире и ушла в запой на несколько дней

Остальных детей на время загула женщина отправила к бабушке. При этом она отдала телефон старшему сыну и сказала не отвечать на звонки.