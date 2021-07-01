В Забайкалье многодетная мать бросила мёртвую трёхмесячную дочь в квартире и ушла в запой на несколько дней
Остальных детей на время загула женщина отправила к бабушке. При этом она отдала телефон старшему сыну и сказала не отвечать на звонки.
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В посёлке Шерловая Гора в Забайкальском крае произошла ужасающая история — многодетная мать бросила мёртвую трёхмесячную дочь в квартире и ушла к подруге пить. Ребёнка обнаружил отец малышки, который вернулся домой с заработков. Об этом сообщает телеканал "360".
"Ребятишек отправила к бабушке, сказала, что девочку тётка забрала. Открыла окно в комнате ребёнка, открыла балкон настежь. Отдала старшему сыну телефон, сказала не принимать, кто будет звонить. И всё, и ушла. С 27-го по 29-е ребёнок лежал. Если бы я не приехал с работы и не залез в окошко, до сих пор бы лежал", — рассказал мужчина.
1 июля прошли похороны девочки, после которых 29-летнюю женщину забрали в Следственный комитет. По словам отца погибшей, до смерти малышки он несколько раз обращался в органы опеки и полицию из-за алкоголизма своей спутницы. Он отметил, что горе-мать кодировалась после предупреждения, однако органы опеки приходили после этого только два раза. А через месяц женщина снова начала пить.
Отмечается, что кроме погибшей дочери у жительницы Забайкалья ещё трое детей. Решается вопрос о лишении её родительских прав. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Сообщается, что в настоящий момент детей у горе-матери изъяли, они находятся в одном из центров помощи. Правоохранители проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти девочки. Отметим, что на теле младенца не было признаков насилия.
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"Следователям поручено дать принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов, призванных обеспечивать соблюдения прав несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка сняла на видео издевательства горе-папаши над полугодовалой дочкой. Жестокие "методы воспитания" мужчина применял неоднократно — его раздражал громкий детский плач. Шестимесячную малышку злоупотребляющий спиртным папаша часто избивал.
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