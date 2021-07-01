Политолог раскритиковал политику США и предрёк Вашингтону судьбу Древних Афин

Среди американского истеблишмента доминирует мнение о геополитической гегемонии США. Однако политика Вашингтона формирует контркоалицию во главе с Москвой и Пекином. Подобные события наблюдались в Древней Греции. Таким мнением с РИА "ФАН" поделился американский политолог, неофициальный советник по вопросам внешней политики Ричарда Никсона Дмитрий Саймс.

"Ничто в современном мире так не обесценено, как история. Например, 26 веков назад в Древней Греции афиняне активно кичились своей демократией, хотя у них были рабы, а общество было очень неравным. Но они называли себя демократами, так как собирались на народные собрания, где голосовали", — начал политолог свои рассуждения.

Но их деятельность породила коалицию во главе со Спартой. Война между объединениями полисов закончилась упадком Афин.

"Они преуспели в том, чтобы появился мощный демократический союз, но только не заметили, как своими собственными руками создали контркоалицию во главе со Спартой, которой не нравилась напористая роль Афин. Вопреки всем ожиданиям, Спарта нанесла Афинам поражение, и начался окончательный упадок всех, кто был с ними связан", — заключил Саймс.

По словам политолога, в США есть ряд людей, которые разделяют "реалистическую" точку зрения по поводу места Америки в системе современных международных отношений. Но они не находятся в администрации американского лидера Джо Байдена.

Экс-президент Штатов Дональд Трамп отстаивал похожую точку зрения, но не смог сформировать эффективную команду. Поэтому пока непонятно, по мнению Саймса, сколько администрации Байдена удастся доминировать в собственной стране. Ярлыки "демократы" и "автократы", используемые в обиходе американского истеблишмента, упрощают понимание происходящего в мире, но они противоречат интересам США и подвергают сомнению влияние Вашингтона в мире.

"До выборов в конгресс осталось не так много времени: они будут в ноябре 2022 года. Люди, которые говорят о неизбежном торжестве демократии, не могут даже быть уверенными, что они сохранят контроль у себя дома", — подытожил Саймс.