Кузьминов ушёл с поста ректора Высшей школы экономики
Экономист станет научным руководителем вуза. Отмечается, что новый глава ВШЭ может быть назначен правительством в ближайшее время.
Ярослав Кузьминов. Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Один из основателей НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя университета.
"[Кузьминов] займёт должность научного руководителя, новый ректор может быть назначен правительством в ближайшее время", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что Кузьминов, возглавлявший ведущий российский вуз на протяжении 28 лет, на заседании учёного совета ВШЭ объяснил своё решение тем, что хочет больше сосредоточиться на научной работе. Уход с поста ректора он планировал уже давно.
64-летний Ярослав Кузьминов является одним из "долгожителей" среди ректоров ведущих вузов страны, немногим уступая в сроке ректорам МГУ имени Ломоносова Виктору Садовничему и МГИМО Анатолию Торкунову. Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, а также участвовал в работе над другими реформами экономики и системы госуправления.
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