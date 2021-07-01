Олимпийский чемпион Мусэрский пропустит Игры в Токио из-за травмы

Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Мусэрский пропустит Игры в Токио из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера национальной команды Сергея Тетюхина.

У Мусэрского случился рецидив травмы локтя. В июне он покинул расположение сборной России.

"Дмитрий не восстановился. Он не сыграет на Олимпийских играх", — заявил Тетюхин.

В четверг Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала список кандидатов в сборную из 14 человек. В окончательную заявку перед вылетом в Токио войдёт 12 волейболистов.

Состав сборной России: Игорь Кобзарь, Павел Панков (связующие), Максим Михайлов, Виктор Полетаев (диагональные), Илья Власов, Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев (блокирующие), Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных (доигровщики), Евгений Баранов, Валентин Голубев (либеро).

На групповом этапе олимпийского турнира российские волейболисты сыграют с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Для выхода в четвертьфинал необходимо попасть в четвёрку сильнейших.