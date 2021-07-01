"Вы на первой линии живёте, ребята": В Анапе хозяйка гостевого дома обматерила туристов после просьбы убрать песок из номера
Одна из отдыхающих рассказала, что на месте царила полная антисанитария и были проблемы с розетками.
В Анапе хозяйка гостевого дома обматерила туристов после просьбы убраться в номере. Видео © Instagram / yuraoz
В Анапе отдыхающие из Москвы столкнулись с весьма недружественным приёмом от владелицы гостевого дома "Атмосфера". Видео опубликовали в социальных сетях.
Туристы попросили убраться в номере. В частности, их не устроили песок и собачья шерсть. Хозяйка парировала, что они могут выселиться, если что-то не устраивает. Также она разразилась тирадой о бесполезности жалоб куда бы то ни было, поскольку владельцы гостевого дома "тут платят везде".
"Вызывай. Кого ты вызовешь? Тут пососут все, мы тут платим везде", — заверила владелица номера.
В итоге туристы решили уехать из гостевого дома, но им не вернули деньги за оплаченные дни. Как рассказала пострадавшая в комментариях, она планирует наказать хозяйку и получить ответы на вопросы. С её слов, не ведутся какие-либо подотчётные документы по заселению, также не заключаются договорные обязательства.
Хозяйка дала девушке понять, что доказать своё пребывание в номере у неё не получится. Москвичка пожаловалась, что в гостевом доме помимо антисанитарии есть проблемы с розетками. Некоторые люди в комментариях предположили, что подобная обстановка сделана специально в целях мошенничества.
"Про антисанитарию вообще молчу. Постельное бельё было в пятнах и в собачьей шерсти. Ушли с грязными чемоданами от грязи в номере. Но плюс есть: [хозяйка] помыла полы в номере и в общем коридоре", — отметила отдыхающая.
Ранее Лайф сообщал о том, что жители Екатеринбурга, чьи дети были отправлены на отдых в детский лагерь "Жемчужина России" в Анапе, пожаловались на питание в оздоровительном учреждении.
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