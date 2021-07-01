Со дня гибели исполнителя русского шансона Михаила Круга прошло 19 лет. В годовщину смерти его вдова Ирина Круг опубликовала совместный архивный снимок в своём аккаунте в "Инстаграме". На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

"1 июля — страшный день. Уже 19 лет прошло, а всё как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим. Ты отдал жизнь, защищая свою семью", — написала Ирина.

Поклонники творчества певца поддержали Ирину тёплыми отзывами: "Светлая память"; "Помним, любим, молимся"; "Добрый человек, мужчина с большой буквы". Подписчики признались, что до сих пор слушают песни Михаила, а его гибель восприняли как личную трагедию.

Напомним, Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме, в который ворвалось несколько грабителей. Как выяснили следователи, убийцей оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, которого позже убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, отомстив таким образом за убийство своего кумира. Именно он числится среди шестерых подсудимых, которые вскоре предстанут перед судом.