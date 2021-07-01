"Никому не пожелаю пережить такое": Вдова Михаила Круга в 19-ю годовщину убийства шансонье поделилась архивным фото с мужем
Поклонники творчества музыканта поддержали женщину тёплыми словами. Многие отметили, что спустя годы слушают композиции певца.
Фото © instagram.com/irinakrug
Со дня гибели исполнителя русского шансона Михаила Круга прошло 19 лет. В годовщину смерти его вдова Ирина Круг опубликовала совместный архивный снимок в своём аккаунте в "Инстаграме". На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".
"1 июля — страшный день. Уже 19 лет прошло, а всё как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим. Ты отдал жизнь, защищая свою семью", — написала Ирина.
Поклонники творчества певца поддержали Ирину тёплыми отзывами: "Светлая память"; "Помним, любим, молимся"; "Добрый человек, мужчина с большой буквы". Подписчики признались, что до сих пор слушают песни Михаила, а его гибель восприняли как личную трагедию.
Напомним, Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме, в который ворвалось несколько грабителей. Как выяснили следователи, убийцей оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, которого позже убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, отомстив таким образом за убийство своего кумира. Именно он числится среди шестерых подсудимых, которые вскоре предстанут перед судом.
Михаил Круг (настоящая фамилия Воробьёв) — русский бард, исполнитель в жанре шансон и, по мнению поклонников, "король русского шансона". Автор самой популярной композиции в этом жанре — песни "Владимирский централ". Его жизнь оборвала пуля, выпущенная в него в собственном доме грабителями. Долгие годы убийство Круга и его заказчик были неизвестны, но в 2019 году в деле появились новые подробности, которые помогли установить убийц. Подробнее о биографии шансонье читайте на сайте uznayvse.ru.
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