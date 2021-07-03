Учёные выяснили, почему вымерли мамонты

Мамонты и мастодонты вымерли из-за изменившегося климата. К такому выводу пришла группа учёных из Финляндии, Великобритании и Испании. Версия о том, что их истребили первобытные люди, признана ими ошибочной. На самом деле эта смена условий жизни, катастрофично сказавшаяся на целом виде, длилась миллионы лет.

"Мы не предвидели такого результата. Похоже, что широкая глобальная картина вымирания хоботных в недавней геологической истории может быть воспроизведена без учёта воздействия ранних человеческих диаспор", — приводит слова сотрудника Школы наук о Земле Бристольского университета доктора Чжана Ханьвэна журнал Nature Ecology & Evolution.

Международная исследовательская группа провела анализ всех экспонатов хоботных всех научных музеев мира. Согласно их выводам, окончательные пики вымирания пришлись на временные периоды 2,4 миллиона лет назад, 160 000 и 75 000 лет назад для Африки, Евразии и Америки соответственно.