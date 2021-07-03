Многие продукты обладают бодрящими и успокаивающими свойствами. А некоторые, по словам врача-диетолога, нутрициолога Анны Белоусовой, могут обладать и теми и другими одновременно.

В беседе с радио Sputnik Белоусова рассказала, что альтернативой кофе может выступить целый ряд фруктов, ягод и соков. Чтобы взбодриться, она рекомендует сок грейпфрута, мандарина, апельсина. Аналогичными свойствами обладают черешня и вишня, а также все кислые и кисло-сладкие ягоды. К этой же категории медик относит клубнику, чернику, чёрную смородину.

А вот с яблоками, говорит Белоусова, всё сложнее — их свойства зависят от сорта: кислые могут взбодрить, сладкие, как правило, нейтральны. Сливы и груши, по её словам, позволят успокоить нервную систему.

"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически её обработать — успокаивающее. То же самое и со свёклой: сырая свёкла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим. Баклажаны стимулируют нервную деятельность. Свежие лук и чеснок бодрят и точно помогают проснуться", — пояснила Анна Белоусова.

Двойным эффектом также обладают рыба и мясо. По словам диетолога, всё зависит от способа приготовления: если их приготовить диетически, то удастся успокоить нервную систему. А вот применение острых специй и соли позволит взбодрить организм.

Однако способ приготовления не единственный параметр, влияющий на свойства продукта. Белоусова говорит, что нередко эффект может зависеть и от употребляемой порции.

"Более-менее стимулирующим действием обладает горячий шоколад, но в правильной пропорции — его пьют кофейными чашечками, а не кружками. Большая кружка будет иметь подавляющее, "пришибающее" действие", — уточнила диетолог.