"Человека-паука" застали за поцелуями в машине с новой подружкой

Актёров из серии фильмов про "Человека-паука" Тома Холланда и Зендаю застали за страстными поцелуями в машине. Соответствующие снимки появились в социальной сети. По всей видимости, их сделали папарацци.

Фанаты уточняют, что Тома Холланда и Зендаю также видели с мамой актрисы, Клэр Стормер, в районе Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе.

Добавим, что слухи о романе двух актёров ходят ещё с весны. Сегодня же пара их окончательно подтвердила. Однако заметим, что в прошлом году Том Холланд встречался с актрисой Надей Паркес, о чём пара заявляла официально.