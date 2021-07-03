В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов

Разрешать управление электросамокатами в России нужно не раньше чем с семилетнего возраста. Такое мнение высказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть", — отметил он в интервью на телеканале "Россия-1".

Черников уверен, что необходимо законодательно регулировать езду на электросамокатах. На сегодняшний день, по его словам, их статус никак не регламентируется правилами дорожного движения, юридически все самокатчики являются пешеходами.

"Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования", — отметил он.