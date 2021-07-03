НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов

Родителей призвали внимательно смотреть, транспорт какой мощности они покупают детям. А ещё думать о средствах защиты.

3 июля, 00:10
<p>Фото © mos.ru</p>

Фото © mos.ru

Разрешать управление электросамокатами в России нужно не раньше чем с семилетнего возраста. Такое мнение высказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть", — отметил он в интервью на телеканале "Россия-1".

Черников уверен, что необходимо законодательно регулировать езду на электросамокатах. На сегодняшний день, по его словам, их статус никак не регламентируется правилами дорожного движения, юридически все самокатчики являются пешеходами.

"Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования", — отметил он.

В Питере курьер на электросамокате пронёсся на красный и на скорости влетел в легковушку

В Питере курьер на электросамокате пронёсся на красный и на скорости влетел в легковушку

Ранее Лайф сообщал, что в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Грозит уголовная статья: В Питере задержали "гонщика", сбившего на моноколесе четырёхлетнего ребёнка

1 июля, 19:44

Новые знаки ПДД, пособия, ипотека: Что меняется в жизни россиян с 1 июля 2021 года

1 июля, 12:08

Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

сегодня в 01:03

"Большой плюс для российской валюты": Финансист спрогнозировал курс рубля до конца лета

сегодня в 01:33

В Раде заявили, что русских на Украине лишили части прав человека

сегодня в 01:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1