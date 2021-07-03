В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов
Родителей призвали внимательно смотреть, транспорт какой мощности они покупают детям. А ещё думать о средствах защиты.
Фото © mos.ru
Разрешать управление электросамокатами в России нужно не раньше чем с семилетнего возраста. Такое мнение высказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть", — отметил он в интервью на телеканале "Россия-1".
Черников уверен, что необходимо законодательно регулировать езду на электросамокатах. На сегодняшний день, по его словам, их статус никак не регламентируется правилами дорожного движения, юридически все самокатчики являются пешеходами.
"Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых.
Комментариев: 0