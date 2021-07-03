Соратник Ельцина рассказал, как политику угрожали сбить вертолёт с его людьми
Утверждается, что угроза поступила от военных, но переходить к делу они не стали. Правда, пилот очень переживал.
Фото © ТАСС / Виталий Белоусов
Летом 1996 года военные грозились сбить над Москвой вертолёт, в котором находились сторонники Бориса Ельцина. В тот день, как рассказал член предвыборного штаба Ельцина Сергей Лисовский, на Васильевском спуске планировался концерт, который группа собиралась заснять с вертолёта.
"Мне позвонил генерал, начальник службы ПВО. Спросил: "Это вы подавали заявку на полёты над Москвой-рекой в районе Кремля?" — "Да, я". — "Мы вам не разрешаем". Он, видно, ждал какой-то реакции и весьма удивился, когда я просто сказал: "Хорошо", — рассказал Лисовский в беседе с "Лентой.ру".
Несмотря на угрозы, вертолёт всё равно взлетел. Однако пилот долго отказывался вылетать из Тушино. Тогда, по словам Лисовского, его приятель вытолкнул лётчика из кабины и взлетел сам.
"В то время мы были достаточно дерзкими", — подытожил он.
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