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Соратник Ельцина рассказал, как политику угрожали сбить вертолёт с его людьми

Утверждается, что угроза поступила от военных, но переходить к делу они не стали. Правда, пилот очень переживал.

2 июля, 23:33
<p>Фото © ТАСС / Виталий Белоусов</p>

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Летом 1996 года военные грозились сбить над Москвой вертолёт, в котором находились сторонники Бориса Ельцина. В тот день, как рассказал член предвыборного штаба Ельцина Сергей Лисовский, на Васильевском спуске планировался концерт, который группа собиралась заснять с вертолёта.

"Мне позвонил генерал, начальник службы ПВО. Спросил: "Это вы подавали заявку на полёты над Москвой-рекой в районе Кремля?" — "Да, я". — "Мы вам не разрешаем". Он, видно, ждал какой-то реакции и весьма удивился, когда я просто сказал: "Хорошо", — рассказал Лисовский в беседе с "Лентой.ру".

Несмотря на угрозы, вертолёт всё равно взлетел. Однако пилот долго отказывался вылетать из Тушино. Тогда, по словам Лисовского, его приятель вытолкнул лётчика из кабины и взлетел сам.

"В то время мы были достаточно дерзкими", — подытожил он.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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