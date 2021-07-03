Хозяйка гостевого домика "Атмосфера Джемете" в Анапе, которая обматерила гостей за просьбу прибраться в комнате, сообщила о закрытии своего дела. К "хейтерам" она обратилась через свою страницу в "Инстаграме", получив новую порцию негатива в комментариях.

"Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Всё как вы хотели!" — написала поборница семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией" в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Скажите спасибо, что Вас по судам ещё не затаскали, а жаль!", "Виноваты какие-то хейтеры, которые Вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю — короче, кто угодно, кроме Вас", "Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась", — пишут хозяйке-матерщиннице комментаторы.