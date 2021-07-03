НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Хейтеры, радуйтесь": Обматерившая гостей хозяйка закрыла гостиницу в Анапе

После появления видео со скандалом в соцсетях к предпринимательнице наведались разные службы с проверками.

2 июля, 23:02
<p>Скриншот © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQzS9VvBpgq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tatyana29062021</a></p>

Скриншот © LIFE. Фото © Instagram / tatyana29062021

Хозяйка гостевого домика "Атмосфера Джемете" в Анапе, которая обматерила гостей за просьбу прибраться в комнате, сообщила о закрытии своего дела. К "хейтерам" она обратилась через свою страницу в "Инстаграме", получив новую порцию негатива в комментариях.

"Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Всё как вы хотели!" написала поборница семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией" в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Скажите спасибо, что Вас по судам ещё не затаскали, а жаль!", "Виноваты какие-то хейтеры, которые Вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю — короче, кто угодно, кроме Вас", "Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась", — пишут хозяйке-матерщиннице комментаторы.

"Не приемлю представителей ЛГБТ": Хозяйка анапского гостевого дома обвинила в гомосексуализме туристок, которых обматерила

"Не приемлю представителей ЛГБТ": Хозяйка анапского гостевого дома обвинила в гомосексуализме туристок, которых обматерила

Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Позже хозяйка гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов. Пока женщина меняла отговорки как перчатки, инцидент привлёк внимание региональной прокуратуры и работников Управления Роспотребнадзора. После чего она скоропостижно и объявила о закрытии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Прокуратура и Роспотребнадзор нагрянут с проверками в анапский гостевой дом, где хозяйка обматерила туристов

сегодня в 12:35

Масштабный пожар охватил крышу многоэтажки под Краснодаром

сегодня в 22:22

"Привитый" россиянин заболел ковидом и признался, что купил сертификат о прививке

сегодня в 21:20

Синему "экрану смерти" Windows нашли замену

сегодня в 23:44

Соратник Ельцина рассказал, как политику угрожали сбить вертолёт с его людьми

сегодня в 23:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1