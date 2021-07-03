"Хейтеры, радуйтесь": Обматерившая гостей хозяйка закрыла гостиницу в Анапе
После появления видео со скандалом в соцсетях к предпринимательнице наведались разные службы с проверками.
Скриншот © LIFE. Фото © Instagram / tatyana29062021
Хозяйка гостевого домика "Атмосфера Джемете" в Анапе, которая обматерила гостей за просьбу прибраться в комнате, сообщила о закрытии своего дела. К "хейтерам" она обратилась через свою страницу в "Инстаграме", получив новую порцию негатива в комментариях.
"Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Всё как вы хотели!" — написала поборница семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией" в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Скажите спасибо, что Вас по судам ещё не затаскали, а жаль!", "Виноваты какие-то хейтеры, которые Вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю — короче, кто угодно, кроме Вас", "Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась", — пишут хозяйке-матерщиннице комментаторы.
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Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Позже хозяйка гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов. Пока женщина меняла отговорки как перчатки, инцидент привлёк внимание региональной прокуратуры и работников Управления Роспотребнадзора. После чего она скоропостижно и объявила о закрытии.
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