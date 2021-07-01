Хозяйка гостевого дома из Анапы объяснила своё поведение и извинилась перед туристами, которых обматерила. Видео © "ВКонтакте" / Новости Анапы

Хозяйка анапского гостевого дома "Атмосфера" объяснила правоохранителям, почему разразилась гневной тирадой на туристов из Москвы, вынудив их выселиться, и принесла извинения отдыхающим. Видео с беседой женщины с полицейскими появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что сначала правоохранители разговаривают с южанкой на улице. Она активно жестикулирует и объясняет, что побудило её к резкому поведению. Так, по словам владелицы гостевого дома, изначально отдыхающие разговаривали с ней в агрессивном ключе и использовали нецензурную лексику, потому и она стала отвечать им тем же. Кроме того, она отметила, что дом взят в субаренду и фраза про "платим всем" была сказана именно в адрес арендодателей. Женщина заверила, что никаких коррупционных схем нет.

"Мне кажется, что это засланные просто люди были. Вы понимаете? Они специально пришли опорочить нас", — заключила владелица гостиницы.

Она также на камеру принесла извинения жителям отеля за сказанные ранее слова. Женщина отметила, что на самом деле так не считает, а все заявления были сделаны "в порыве усталости и гнева".