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"Специально пришли опорочить нас": Хозяйка анапского гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов

В беседе с правоохранителями женщина рассказала, что отдыхающие её довели, из-за чего она и начала с ними грубо разговаривать. Она отметила, что слова были сказаны в "порыве усталости и гнева".

1 июля, 15:33

Хозяйка гостевого дома из Анапы объяснила своё поведение и извинилась перед туристами, которых обматерила. Видео © "ВКонтакте" / Новости Анапы

Хозяйка анапского гостевого дома "Атмосфера" объяснила правоохранителям, почему разразилась гневной тирадой на туристов из Москвы, вынудив их выселиться, и принесла извинения отдыхающим. Видео с беседой женщины с полицейскими появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что сначала правоохранители разговаривают с южанкой на улице. Она активно жестикулирует и объясняет, что побудило её к резкому поведению. Так, по словам владелицы гостевого дома, изначально отдыхающие разговаривали с ней в агрессивном ключе и использовали нецензурную лексику, потому и она стала отвечать им тем же. Кроме того, она отметила, что дом взят в субаренду и фраза про "платим всем" была сказана именно в адрес арендодателей. Женщина заверила, что никаких коррупционных схем нет.

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"Мне кажется, что это засланные просто люди были. Вы понимаете? Они специально пришли опорочить нас", — заключила владелица гостиницы.

Она также на камеру принесла извинения жителям отеля за сказанные ранее слова. Женщина отметила, что на самом деле так не считает, а все заявления были сделаны "в порыве усталости и гнева".

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Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Одна из отдыхающих рассказала, что на месте царила полная антисанитария, в частности летала собачья шерсть, кроме того, были проблемы с розетками.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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