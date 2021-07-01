"Специально пришли опорочить нас": Хозяйка анапского гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов
В беседе с правоохранителями женщина рассказала, что отдыхающие её довели, из-за чего она и начала с ними грубо разговаривать. Она отметила, что слова были сказаны в "порыве усталости и гнева".
Хозяйка гостевого дома из Анапы объяснила своё поведение и извинилась перед туристами, которых обматерила. Видео © "ВКонтакте" / Новости Анапы
Хозяйка анапского гостевого дома "Атмосфера" объяснила правоохранителям, почему разразилась гневной тирадой на туристов из Москвы, вынудив их выселиться, и принесла извинения отдыхающим. Видео с беседой женщины с полицейскими появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что сначала правоохранители разговаривают с южанкой на улице. Она активно жестикулирует и объясняет, что побудило её к резкому поведению. Так, по словам владелицы гостевого дома, изначально отдыхающие разговаривали с ней в агрессивном ключе и использовали нецензурную лексику, потому и она стала отвечать им тем же. Кроме того, она отметила, что дом взят в субаренду и фраза про "платим всем" была сказана именно в адрес арендодателей. Женщина заверила, что никаких коррупционных схем нет.
"Мне кажется, что это засланные просто люди были. Вы понимаете? Они специально пришли опорочить нас", — заключила владелица гостиницы.
Она также на камеру принесла извинения жителям отеля за сказанные ранее слова. Женщина отметила, что на самом деле так не считает, а все заявления были сделаны "в порыве усталости и гнева".
Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Одна из отдыхающих рассказала, что на месте царила полная антисанитария, в частности летала собачья шерсть, кроме того, были проблемы с розетками.
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