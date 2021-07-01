"Три раза нас стаффорды рвали": Напавшие на жителя Питера и его пса бойцовские собаки несколько лет держат в страхе весь двор

По словам соседки, многие пытались как-то повлиять на беспредел, который творят владельцы псов, но все попытки тщетны. Через какое-то время животных опять начинают выгуливать без поводков и намордников.