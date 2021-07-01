"Три раза нас стаффорды рвали": Напавшие на жителя Питера и его пса бойцовские собаки несколько лет держат в страхе весь двор
По словам соседки, многие пытались как-то повлиять на беспредел, который творят владельцы псов, но все попытки тщетны. Через какое-то время животных опять начинают выгуливать без поводков и намордников.
Фото © LIFE
Бойцовские собаки в Петербурге уже несколько лет держат в страхе весь двор. Видео © LIFE
Стаффорды, которые в Санкт-Петербурге напали на мужчину, гулявшего со своим стареньким питомцем, долгое время терроризируют и держат в страхе весь двор. Об этом Лайфу рассказала Юлия, собака которой несколько лет назад также пострадала от нападения неуправляемых бойцовских псов.
"Три раза нас стаффорды рвали. У нас был шарпей, и получается, три раза собака была из-за них под общим наркозом. После этого на какой-то период времени псы начинают ходить на поводке и в намордниках. Потом проходит время, и хозяева снова пускают их на улицу просто так бегать", — отметила собеседница.
Хозяева стаффордов долгое время занимаются разведением этой породы, подчеркнула Юлия. Она отметила, что её шарпей далеко не единственное животное, которое пострадало от нападений бойцовских псов. По словам девушки, многие пытались как-то повлиять на беспредел, который творят владельцы стаффордов, но все попытки были тщетны. "Всё это носило временный эффект, ситуации снова и снова повторялись", — добавила собеседница.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Питера закрыл своим телом старенького пса, на которого напали соседские стаффорды. Пострадавшую собаку прооперировали. У неё был содран скальп, также зафиксированы повреждения лапы и множество укусов. Хозяину оказали медицинскую помощь. Люди несколько раз писали на владельца бойцовских собак заявления в полицию, но псов продолжают выгуливать без поводков и намордников.
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