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Пугающая красота: Жители Амурской области стали свидетелями необычного явления в небе

Секрет оказался прост: фигурные светящиеся "облака" остались в атмосфере после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

1 июля, 15:05

Жители Амурской области стали свидетелями необычного явления в небе. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители Амурской области стали свидетелями красивого и одновременно пугающего явления в небе: посреди небосвода распустились фигурные светящиеся "облака". Некоторые очевидцы в шутку стали предполагать, что это инопланетяне, которые прилетели к землянам.

При этом стоит отметить, что на некоторых кадрах видны змеевидные белые полосы, а где-то — яркая точка, от которой по кругу расходятся лучи и вверх уходит воздушный "гриб".

Минобороны показало кадры пуска "Союза-2.1б" с космодрома Плесецк

Минобороны показало кадры пуска "Союза-2.1б" с космодрома Плесецк

Однако всё оказалось намного прозаичнее. Такой рисунок в небе образовался после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Напомним, пуск российского аппарата стал 11-м в 2021 году. Ранее было запланировано 29 космических запусков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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