Пугающая красота: Жители Амурской области стали свидетелями необычного явления в небе
Секрет оказался прост: фигурные светящиеся "облака" остались в атмосфере после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Жители Амурской области стали свидетелями красивого и одновременно пугающего явления в небе: посреди небосвода распустились фигурные светящиеся "облака". Некоторые очевидцы в шутку стали предполагать, что это инопланетяне, которые прилетели к землянам.
При этом стоит отметить, что на некоторых кадрах видны змеевидные белые полосы, а где-то — яркая точка, от которой по кругу расходятся лучи и вверх уходит воздушный "гриб".
Однако всё оказалось намного прозаичнее. Такой рисунок в небе образовался после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Напомним, пуск российского аппарата стал 11-м в 2021 году. Ранее было запланировано 29 космических запусков.
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