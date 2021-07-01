Жители Амурской области стали свидетелями необычного явления в небе. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители Амурской области стали свидетелями красивого и одновременно пугающего явления в небе: посреди небосвода распустились фигурные светящиеся "облака". Некоторые очевидцы в шутку стали предполагать, что это инопланетяне, которые прилетели к землянам.

При этом стоит отметить, что на некоторых кадрах видны змеевидные белые полосы, а где-то — яркая точка, от которой по кругу расходятся лучи и вверх уходит воздушный "гриб".

Однако всё оказалось намного прозаичнее. Такой рисунок в небе образовался после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.