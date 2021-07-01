У Петра Мамонова поражено до 70% лёгких

Актёр и музыкант Пётр Мамонов, госпитализированный с коронавирусом, находится в реанимации в больнице в Коммунарке в очень тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как пояснил наш собеседник, положение осложнено сопутствующими заболеваниями и проблемами с сердцем. Лёгкие поражены на 70% левое и на 60% правое. Сатурация, то есть насыщение крови кислородом, составляет 92%. Мамонов находится на морфии.