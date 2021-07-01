У Петра Мамонова поражено до 70% лёгких
Положение рок-музыканта осложнено сопутствующими заболеваниями и проблемами с сердцем.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Актёр и музыкант Пётр Мамонов, госпитализированный с коронавирусом, находится в реанимации в больнице в Коммунарке в очень тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как пояснил наш собеседник, положение осложнено сопутствующими заболеваниями и проблемами с сердцем. Лёгкие поражены на 70% левое и на 60% правое. Сатурация, то есть насыщение крови кислородом, составляет 92%. Мамонов находится на морфии.
Напомним, Петра Мамонова несколько дней назад доставили в столичную больницу в Коммунарке. Об этом Лайфу стало известно сегодня, 1 июля, от супруги артиста Ольги.
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