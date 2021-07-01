Захарова назвала сознательной провокацией маневрирование фрегата Нидерландов в Чёрном море

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что опасное маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Чёрном море было сознательной провокацией. Об этом дипломат сказала на брифинге, отметив, что Нидерланды достаточно долго тянули со своим заявлением.

"Напрашивается, конечно, вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией", — указала Захарова, отметив, что исчерпывающие объяснения по ситуации уже были даны Минобороны РФ.

Официальный представитель МИД подчеркнула, авиация РФ была поднята только после того, как корабль начал движение в сторону российских границ, и осуществила полёты на безопасном расстоянии. Ни о каком нарушении права свободного судоходства или создании опасной ситуации не может быть и речи, отметила она.