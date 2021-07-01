Захарова назвала сознательной провокацией маневрирование фрегата Нидерландов в Чёрном море
Официальный представитель МИД подчеркнула, что авиация РФ была поднята только после того, как корабль начал движение в сторону российских границ, и осуществила полёты на безопасном расстоянии.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что опасное маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Чёрном море было сознательной провокацией. Об этом дипломат сказала на брифинге, отметив, что Нидерланды достаточно долго тянули со своим заявлением.
"Напрашивается, конечно, вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией", — указала Захарова, отметив, что исчерпывающие объяснения по ситуации уже были даны Минобороны РФ.
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Официальный представитель МИД подчеркнула, авиация РФ была поднята только после того, как корабль начал движение в сторону российских границ, и осуществила полёты на безопасном расстоянии. Ни о каком нарушении права свободного судоходства или создании опасной ситуации не может быть и речи, отметила она.
Напомним, инцидент в Чёрном море произошёл 24 июня. Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случились перебои в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.
До этого, 23 июня, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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