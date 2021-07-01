Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова умерла от ковида

На 61-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова. Как сообщил её друг журналист Олег Перанов, причиной смерти артистки стал коронавирус.

"Cегодня [30 июня] от ковида ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно", — написал Перанов на своей странице в "Фейсбуке".

Отметим, что всего за полтора месяца до трагедии Наталья Смирнова отметила 60-летний юбилей. О том, когда пройдут похороны актрисы, пока не сообщается.

Наталья Смирнова окончила Заочный народный университет искусств (ЗНУИ). Играла в Театре наций и театре "Современник". Сыграла множество ролей в спектаклях, среди которых были: "Мелкий бес", "Квартира Коломбины", "Крутой маршрут", а также "Бюро счастья". Телезрителям актриса была известна по ролям в кинокартинах "Счастливы вместе", "Дочки-матери", "След", "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский".