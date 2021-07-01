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Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова умерла от ковида

О том, где похоронят артистку, пока не сообщается. Всего за полтора месяца до трагедии звезда отметила 60-летний юбилей.

1 июля, 14:42
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<p>Наталья Смирнова. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/27969/foto/i3/804045/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр"</a></p>

Наталья Смирнова. Фото © "Кинотеатр"

На 61-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова. Как сообщил её друг журналист Олег Перанов, причиной смерти артистки стал коронавирус.

"Cегодня [30 июня] от ковида ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно", — написал Перанов на своей странице в "Фейсбуке".

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Отметим, что всего за полтора месяца до трагедии Наталья Смирнова отметила 60-летний юбилей. О том, когда пройдут похороны актрисы, пока не сообщается.

Наталья Смирнова окончила Заочный народный университет искусств (ЗНУИ). Играла в Театре наций и театре "Современник". Сыграла множество ролей в спектаклях, среди которых были: "Мелкий бес", "Квартира Коломбины", "Крутой маршрут", а также "Бюро счастья". Телезрителям актриса была известна по ролям в кинокартинах "Счастливы вместе", "Дочки-матери", "След", "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский".

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Ранее от ковида на 73-м году жизни умерла Наталья Попова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России, известная по роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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