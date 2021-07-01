Ликсутов заявил, что метро Москвы безопаснее улиц

Вероятность попасть в неприятную ситуацию в метро Москвы в 25 раз ниже, чем на улицах города. Об этом в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума заявил заммэра Максим Ликсутов. Это обусловлено, по его словам, в том числе эффективной работой полиции и системами видеонаблюдения и биометрии.

"Городской транспорт однозначно должен быть безопаснее, чем всё что угодно. Например, если говорить так, то каждую минуту в рабочий день в Московском метрополитене под землёй находится почти 1,5 млн человек, это огромное количество людей, сопоставимое с размерами населения европейского города, поэтому мы должны, обязаны обеспечить безопасность каждого пассажира", — сказал Ликсутов.