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Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество

Несколько лет назад шурин бывшего мэра Москвы уже был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании "Интеко". Он отбывал наказание в колонии в Калмыкии.

1 июля, 15:00

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, известный предприниматель Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

"В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия", — уточнила она.

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Напомним, что Виктор Батурин занимал пост вице-президента компании "Интеко". В 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше не работает в компании и не имеет права представлять её. А в 2011-м Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что представленная подпись — не её.

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К слову, у Батурина уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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