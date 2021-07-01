Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, известный предприниматель Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

"В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия", — уточнила она.

Напомним, что Виктор Батурин занимал пост вице-президента компании "Интеко". В 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше не работает в компании и не имеет права представлять её. А в 2011-м Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что представленная подпись — не её.