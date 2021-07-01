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На 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская

Причиной смерти дочери знаменитого советского писателя Виктора Драгунского стала внезапная тяжёлая болезнь.

1 июля, 15:02
<p>Ксения Драгунская. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ксения Драгунская. Фото © Wikipedia

Дочь автора цикла "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, драматург и прозаик Ксения Драгунская ушла из жизни в возрасте 55 лет. О печальном известии сообщил её брат, писатель Денис Драгунский.

"Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти", — цитирует ТАСС его слова.

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Ксения Драгунская — первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". На её счету — несколько десятков пьес, которые ставились в том числе в Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Белоруссии, Сербии и других стран.

Ранее сообщалось, что актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова умерла от ковида. Отметим, что всего за полтора месяца до трагедии артистка отметила 60-летний юбилей. О том, когда пройдут похороны Смирновой, пока не сообщается.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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