На 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская

Дочь автора цикла "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, драматург и прозаик Ксения Драгунская ушла из жизни в возрасте 55 лет. О печальном известии сообщил её брат, писатель Денис Драгунский.

"Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти", — цитирует ТАСС его слова.

Ксения Драгунская — первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". На её счету — несколько десятков пьес, которые ставились в том числе в Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Белоруссии, Сербии и других стран.