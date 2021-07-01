На 56-м году жизни умерла драматург Ксения Драгунская
Причиной смерти дочери знаменитого советского писателя Виктора Драгунского стала внезапная тяжёлая болезнь.
Ксения Драгунская. Фото © Wikipedia
Дочь автора цикла "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, драматург и прозаик Ксения Драгунская ушла из жизни в возрасте 55 лет. О печальном известии сообщил её брат, писатель Денис Драгунский.
"Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти", — цитирует ТАСС его слова.
Ксения Драгунская — первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". На её счету — несколько десятков пьес, которые ставились в том числе в Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Белоруссии, Сербии и других стран.
Ранее сообщалось, что актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова умерла от ковида. Отметим, что всего за полтора месяца до трагедии артистка отметила 60-летний юбилей. О том, когда пройдут похороны Смирновой, пока не сообщается.
Комментариев: 0