Прага опровергла вызов своего посла в МИД РФ, но Захарова призвала чешских дипломатов готовиться
Ранее появилась информация, что дипломата пригласили в российское дипведомство на фоне новых претензий республики к Москве в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице.
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В Чехии опровергли появившиеся ранее сообщения о вызове посла республики Витезслава Пивоньки в МИД России. Об этом сообщила представитель чешского дипведомства Эва Давидова.
"Могу опровергнуть, что господин посол [Чехии] был вызван [в МИД РФ], как сообщили зарубежные агентства", — цитирует РИА "Новости" её заявление.
По словам Давидовой, какие-либо дальнейшие подробности по поводу инцидента будут позже. Ранее появилась информация, что чешского посла вызвали в МИД РФ на фоне новых претензий Праги к Москве в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы.
В то же время официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале призвала чешских дипломатов готовиться, комментируя опровержение Давидовой.
"Ну и зря. Готовьтесь", — написала дипломат.
Напомним, премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" ко взрывам во Врбетице. В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента. Кроме того, заместитель главы МИД республики Мартин Смолек передал ноту российскому послу Александру Змеевскому, в которой содержится требование о компенсации в 650 миллионов крон (примерно 25,5 миллиона евро) за взрывы во Врбетице, причастными к которым чешские власти считают российские спецслужбы.
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