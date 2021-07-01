Прага опровергла вызов своего посла в МИД РФ, но Захарова призвала чешских дипломатов готовиться

В Чехии опровергли появившиеся ранее сообщения о вызове посла республики Витезслава Пивоньки в МИД России. Об этом сообщила представитель чешского дипведомства Эва Давидова.

"Могу опровергнуть, что господин посол [Чехии] был вызван [в МИД РФ], как сообщили зарубежные агентства", — цитирует РИА "Новости" её заявление.

По словам Давидовой, какие-либо дальнейшие подробности по поводу инцидента будут позже. Ранее появилась информация, что чешского посла вызвали в МИД РФ на фоне новых претензий Праги к Москве в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы.

В то же время официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале призвала чешских дипломатов готовиться, комментируя опровержение Давидовой.

"Ну и зря. Готовьтесь", — написала дипломат.