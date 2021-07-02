Хозяйка анапского гостевого дома обвинила в гомосексуализме туристок, которых обматерила. Видео © Соцсети

Хозяйка анапского гостевого дома "Атмосфера Джемете", которая угодила в скандал после того, как обматерила туристок за просьбу убраться в номере, рассказала свою версию конфликта. Так, по словам женщины, когда она вошла в номер, то увидела, как две девушки целуются, лёжа на кровати. Это и вывело владелицу гостиницы из себя.

"Вы видели только то, что вам позволили увидеть. <...> Когда я зашла помыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати и мило целующиеся в моём присутствии. Естественно, была реакция такая. Я, как гражданин РФ, не приемлю представителей ЛГБТ. <...> В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин", — сказала женщина в видео, опубликованном на странице гостевого дома в "Инстаграме".

Она отметила, что отель выступает за семейные ценности, а представшая перед ней картина вызвала негодование. Владелица гостиницы подчеркнула, что ни она, ни остальной персонал не приемлет подобного. А всем недовольным таким положением она предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину, который "никогда не разрешит в нашей стране однополых браков либо пропаганду сексуальных меньшинств".

Кроме того, женщина заявила, что опубликует имена девушек, с которыми произошёл скандал, если ей это разрешат сделать правоохранительные органы.

Однако подобное заявление хозяйки гостевого дома ещё больше настроило общественность против неё. Так, многие комментаторы подозревают женщину во лжи, потому что ранее она ничего не говорила про однополые отношения туристок, в том числе в беседе с правоохранителями. А некоторые пользователи отмечают, что девушки находились в своём номере, то есть, по сути, на частной территории, а не проявляли свои чувства на людях.