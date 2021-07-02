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Около 2,6 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от ковида

Как уточнила вице-мэр Ракова, необходимо привить минимум 60% жителей столицы, чтобы избежать осенних вспышек болезни.

2 июля, 08:13
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получило около 2,6 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума.

По словам Раковой, необходимо предотвратить "вспышки и подъёмы" инфекции в осенний период. Для этого нужно привить 60% и более москвичей в ближайшее время.

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"Сегодняшний для нас новый вызов, новая задача — массовая, массовая вакцинация. Все эпидемиологи, все врачи говорят, что единственный способ на сегодняшний день предотвратить в осенний период такие вспышки и подъёмы заболевания — вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более в очень короткий период времени", — заявила заммэра Москвы.

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Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо без обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза.

Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд был зафиксирован антирекорд по смертности от ковида: 1 июля зарегистрировали 672 летальных исхода — это максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцины от коронавируса получили уже около 23 миллионов человек.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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