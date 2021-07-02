Около 2,6 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от ковида

В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получило около 2,6 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума.

По словам Раковой, необходимо предотвратить "вспышки и подъёмы" инфекции в осенний период. Для этого нужно привить 60% и более москвичей в ближайшее время.

"Сегодняшний для нас новый вызов, новая задача — массовая, массовая вакцинация. Все эпидемиологи, все врачи говорят, что единственный способ на сегодняшний день предотвратить в осенний период такие вспышки и подъёмы заболевания — вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более в очень короткий период времени", — заявила заммэра Москвы.

Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо без обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза.