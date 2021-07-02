Около 2,6 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от ковида
Как уточнила вице-мэр Ракова, необходимо привить минимум 60% жителей столицы, чтобы избежать осенних вспышек болезни.
Фото © LIFE
В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получило около 2,6 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума.
По словам Раковой, необходимо предотвратить "вспышки и подъёмы" инфекции в осенний период. Для этого нужно привить 60% и более москвичей в ближайшее время.
"Сегодняшний для нас новый вызов, новая задача — массовая, массовая вакцинация. Все эпидемиологи, все врачи говорят, что единственный способ на сегодняшний день предотвратить в осенний период такие вспышки и подъёмы заболевания — вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более в очень короткий период времени", — заявила заммэра Москвы.
Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо без обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза.
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд был зафиксирован антирекорд по смертности от ковида: 1 июля зарегистрировали 672 летальных исхода — это максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцины от коронавируса получили уже около 23 миллионов человек.
Комментариев: 0