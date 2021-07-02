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Власти заявили, что Москва справляется с пандемией с минимальными ограничениями

При этом Анастасия Ракова подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.

2 июля, 08:03
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Москва справляется с пандемией коронавируса лучше, чем многие мегаполисы мира. Такое мнение высказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, борьба с ковидом происходит с минимальными ограничениями.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями, что не так часто в последнее время мы встречаем в мире", — сказала Ракова.

При этом она подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.

Власти Москвы назвали основную причину вспышки ковида в столице

Власти Москвы назвали основную причину вспышки ковида в столице

Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза. А первую дозу вакцины получило 2,6 млн москвичей. Кроме того, в столице с 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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