Власти заявили, что Москва справляется с пандемией с минимальными ограничениями

Москва справляется с пандемией коронавируса лучше, чем многие мегаполисы мира. Такое мнение высказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, борьба с ковидом происходит с минимальными ограничениями.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями, что не так часто в последнее время мы встречаем в мире", — сказала Ракова.

При этом она подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.