Власти заявили, что Москва справляется с пандемией с минимальными ограничениями
При этом Анастасия Ракова подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Москва справляется с пандемией коронавируса лучше, чем многие мегаполисы мира. Такое мнение высказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, борьба с ковидом происходит с минимальными ограничениями.
"Ещё раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями, что не так часто в последнее время мы встречаем в мире", — сказала Ракова.
При этом она подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.
Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза. А первую дозу вакцины получило 2,6 млн москвичей. Кроме того, в столице с 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса.
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