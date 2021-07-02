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Власти назвали процент москвичей, переболевших коронавирусом

От общего объёма перенёсших ковид по всей России жители столицы составляют 25%. Именно Москва приняла на себя основной удар пандемии в нашей стране.

2 июля, 07:26
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Коронавирусной инфекцией, по официальным данным, переболело свыше 10% жителей Москвы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что перенёсших инфекцию без симптомов либо обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза.

"Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы, от общего объёма переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если ещё учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре", — заявила Ракова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

Как подчеркнула вице-мэр, столица приняла основной удар пандемии в РФ на себя. При этом Москва справляется с эпидемией, несмотря на всю сложность ситуации, продолжает жить практически нормальной жизнью.

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Как писал Лайф, 1 июля в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Повторно привиться можно будет любым отечественным препаратом — сегодня в столице в наличии есть "Спутник V", "Спутник лайт".

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Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд был зафиксирован антирекорд по смертности от ковида: 1 июля зарегистрировали 672 летальных исхода — это максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцины от коронавируса получили уже около 23 миллионов человек.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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