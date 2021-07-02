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Состояние крайне тяжёлое: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Как рассказала супруга артиста, он находится в ковидной больнице в Коммунарке уже шестые сутки.

2 июля, 06:35

Фото © Instagram/petr.mamonov

Актёр и основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Об этом Лайфу сообщила жена артиста Ольга.

"Состояние крайне тяжёлое у него, подключили к ИВЛ. Он уже шестые сутки лежит в Коммунарке. Врачи больше ничего не говорят", — отметила она.

У Петра Мамонова поражено до 70% лёгких

У Петра Мамонова поражено до 70% лёгких

Напомним, Петра Мамонова несколько дней назад доставили в столичную больницу в Коммунарке. Он находится в реанимации. Два года назад 70-летний музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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