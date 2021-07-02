Актёр и основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Об этом Лайфу сообщила жена артиста Ольга.

"Состояние крайне тяжёлое у него, подключили к ИВЛ. Он уже шестые сутки лежит в Коммунарке. Врачи больше ничего не говорят", — отметила она.