Состояние крайне тяжёлое: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Как рассказала супруга артиста, он находится в ковидной больнице в Коммунарке уже шестые сутки.
Фото © Instagram/petr.mamonov
Актёр и основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Об этом Лайфу сообщила жена артиста Ольга.
"Состояние крайне тяжёлое у него, подключили к ИВЛ. Он уже шестые сутки лежит в Коммунарке. Врачи больше ничего не говорят", — отметила она.
Напомним, Петра Мамонова несколько дней назад доставили в столичную больницу в Коммунарке. Он находится в реанимации. Два года назад 70-летний музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
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