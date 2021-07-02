Синоптик предупредил москвичей о возвращении 30-градусной жары

В середине следующей недели в Москву вернётся 30-градусная жара — столбики термометров поднимутся до 28–32 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС. Он отметил, что температура будет выше нормы на пять – семь градусов, но повторения июньской экстремальной жары не ожидается.

"К середине следующей недели мы выходим на штурм 30-градусной высоты. В среду уже будет 28–30 градусов, в четверг — 29–31 градус, в пятницу — 30–32 градуса. Это будет такое настоящее лето с превышением температурного фона на пять – семь градусов", — рассказал синоптик.

Однако, благодаря тому что антициклон скандинавский, повторения той жары, которая была в июне и ознаменовалась пятью температурными рекордами, не будет. Сдерживающим фактором, отметил Тишковец, будет выступать северо-восточная тяга ветров. Он добавил, что жителей столицы ждёт большое количество солнечных дней — в два-три раза больше, чем обычно.