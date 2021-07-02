Синоптик предупредил москвичей о возвращении 30-градусной жары
Однако антициклон будет скандинавским, а он всегда чуть-чуть более прохладный за счёт ветров. Поэтому повторения июньской погоды, когда было установлено пять температурных рекордов, не будет.
Фото © Pixabay
В середине следующей недели в Москву вернётся 30-градусная жара — столбики термометров поднимутся до 28–32 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС. Он отметил, что температура будет выше нормы на пять – семь градусов, но повторения июньской экстремальной жары не ожидается.
"К середине следующей недели мы выходим на штурм 30-градусной высоты. В среду уже будет 28–30 градусов, в четверг — 29–31 градус, в пятницу — 30–32 градуса. Это будет такое настоящее лето с превышением температурного фона на пять – семь градусов", — рассказал синоптик.
Однако, благодаря тому что антициклон скандинавский, повторения той жары, которая была в июне и ознаменовалась пятью температурными рекордами, не будет. Сдерживающим фактором, отметил Тишковец, будет выступать северо-восточная тяга ветров. Он добавил, что жителей столицы ждёт большое количество солнечных дней — в два-три раза больше, чем обычно.
Ранее Лайф рассказывал, что жителей Центральной России предупредили о сильнейшей засухе в июле. По долгосрочным прогнозам, ожидается не более 20–30% месячной нормы осадков. При этом на северо-западе региона "с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя".
Комментариев: 0