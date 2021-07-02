Во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука театра

В Московском художественном академическом театре имени М. Горького не видели письма президента театра Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ", — сообщила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

Она добавила, что в противном случае Доронина давно бы приехала в театр и приступила бы к своим обязанностям президента учреждения, тем более что в новом уставе чётко прописаны её обязанности. Пресс-секретарь подчеркнула, что актриса не появляется во МХАТе и не видела ни одной премьеры. В связи с этим работникам театра "странно читать в публичном пространстве" подобные заявления артистки.

"Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", — заключила Мусина-Пушкина.

Отметим, что информация о письме появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что актриса обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и уволить нынешнего худрука.