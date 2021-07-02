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Во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука театра

Там отметили, что актриса не появляется в учреждении культуры и не видела ни одной премьеры. Кроме того, возможно, артистку используют в корыстных целях, добавили в театре.

2 июля, 05:32
<p>Татьяна Доронина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Татьяна Доронина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Московском художественном академическом театре имени М. Горького не видели письма президента театра Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ", — сообщила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

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Она добавила, что в противном случае Доронина давно бы приехала в театр и приступила бы к своим обязанностям президента учреждения, тем более что в новом уставе чётко прописаны её обязанности. Пресс-секретарь подчеркнула, что актриса не появляется во МХАТе и не видела ни одной премьеры. В связи с этим работникам театра "странно читать в публичном пространстве" подобные заявления артистки.

"Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", — заключила Мусина-Пушкина.

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Отметим, что информация о письме появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что актриса обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и уволить нынешнего худрука.

Ранее Лайф рассказывал, что режиссёр Юрий Грымов счёл преувеличенными разговоры о дебюте Бузовой во МХАТе. Сценарист признался, что оценивает не популярность, а способности человека, его индивидуальность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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