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Обрушились перекрытия: Три человека пострадали в Нижнем Новгороде при взрыве газа

Рухнувшая плита придавила одного человека. На месте ЧП работают экстренные службы.

2 июля, 04:54
<p>Фото © ГУ МЧС по Нижегородской области</p>

Фото © ГУ МЧС по Нижегородской области

Три человека пострадали, 28 эвакуированы в Нижнем Новгороде в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным Лайфа, взрыв прогремел в 06:54 в доме № 16 по улице Светлоярской. Сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека, он был извлечён из-под завала и доставлен в больницу. Ещё два человека получили ожоги.

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А под Саратовом, как рассказывал Лайф, мужчине при взрыве оторвало кисть. Тогда отмечалось, что причиной случившегося могло стать скопление газа в плите.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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