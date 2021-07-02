Три человека пострадали, 28 эвакуированы в Нижнем Новгороде в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным Лайфа, взрыв прогремел в 06:54 в доме № 16 по улице Светлоярской. Сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека, он был извлечён из-под завала и доставлен в больницу. Ещё два человека получили ожоги.