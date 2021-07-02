Обрушились перекрытия: Три человека пострадали в Нижнем Новгороде при взрыве газа
Рухнувшая плита придавила одного человека. На месте ЧП работают экстренные службы.
Фото © ГУ МЧС по Нижегородской области
Три человека пострадали, 28 эвакуированы в Нижнем Новгороде в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным Лайфа, взрыв прогремел в 06:54 в доме № 16 по улице Светлоярской. Сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека, он был извлечён из-под завала и доставлен в больницу. Ещё два человека получили ожоги.
А под Саратовом, как рассказывал Лайф, мужчине при взрыве оторвало кисть. Тогда отмечалось, что причиной случившегося могло стать скопление газа в плите.
Комментариев: 0