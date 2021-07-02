В Минфине рассказали, когда мошенники чаще всего звонят россиянам

Мошенники выбирают для звонка потенциальным жертвам самое неудобное для последних время, когда человеку трудно адекватно оценивать информацию. Звонки могут поступать рано утром или ночью, когда даже психологически подкованный человек может дать слабину.

"Это может быть разгар рабочего дня понедельника, вечер пятницы, новогодние каникулы, майские праздники или период отпусков. Задача злоумышленников — застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию", — рассказала РИА "Новости" замдиректора Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Анна Горелик.

Также многое зависит и от времени года — зимой был всплеск кибермошенничества, весной увеличилась активность телефонных мошенников, сейчас ожидается всплеск афер в онлайн-покупках туристических продуктов и авиабилетов, дополняет директор НИФИ Владимир Назаров. Большую роль играют сами жертвы, которые выдают данные мошенникам.

"Вовсе не обязательно понимать, какие конкретно фразы или технические уловки они используют. Достаточно критически относиться к любым неожиданным звонкам и запомнить основные правила финансовой безопасности: никогда не сообщайте по телефону личную информацию, пароли, коды... Не теряйте самообладания, даже если вам говорят, что вы рискуете потерять деньги", — добавил Назаров.