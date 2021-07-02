В Киеве Россию назвали виноватой в провале украинского оружия за рубежом

Украина терпит крах на международном рынке вооружения из-за России, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак. В эфире ютуб-канала UkrLife TV он обвинил Москву в "злонамеренных" действиях в этой сфере. Бадрак уверен, что власти России чинят преграды Киеву при его попытках наладить контакты с потенциальными партнёрами за рубежом.

"Например, если только начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо, и всё такое прочее", — пожаловался военный эксперт.

По его мнению, проблемы начались ещё в 2014 году, когда Украине самой было необходимо оружие и она потеряла позиции на международном рынке. Теперь же республика якобы "развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает технологический спад и деградацию".