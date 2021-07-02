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В Канаде скинули с пьедесталов статуи королев Виктории и Елизаветы II. Это случилось в Виннипеге (провинция Манитоба) в национальный праздник — День Канады, когда группа протестующих против бывшей колониальной политики собралась перед местным заксобранием. Полиция задержала одного человека, но и то за ругательства в адрес бесчинствующей толпы.







Сначала протестующие облили монументы красной краской, а затем с помощью верёвок свалили статуи с пьедестала, сообщает телеканал Cи-би-си. С конца мая на территориях школ-интернатов для детей коренных жителей Канады обнаружены свидетельства жутких преступлений — более тысячи безымянных могил детей. Шокированная общественность потребовала провести раскопки во всех подобных учебных заведениях, последнее из которых было закрыто в 1996 году.