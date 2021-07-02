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Отомстили за предков: В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев

Таким образом коренные жители и им сочувствующие выразили гнев по поводу давней колониальной политики.

2 июля, 04:09

Фото © Twitter / ReneeRodgersCTV

Видео © Twitter / APTNNews

В Канаде скинули с пьедесталов статуи королев Виктории и Елизаветы II. Это случилось в Виннипеге (провинция Манитоба) в национальный праздник — День Канады, когда группа протестующих против бывшей колониальной политики собралась перед местным заксобранием. Полиция задержала одного человека, но и то за ругательства в адрес бесчинствующей толпы.

  • В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети
    В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети
  • В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети
    В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети
  • В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети
    В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети

В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев. Фото © Соцсети

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Сначала протестующие облили монументы красной краской, а затем с помощью верёвок свалили статуи с пьедестала, сообщает телеканал Cи-би-си. С конца мая на территориях школ-интернатов для детей коренных жителей Канады обнаружены свидетельства жутких преступлений — более тысячи безымянных могил детей. Шокированная общественность потребовала провести раскопки во всех подобных учебных заведениях, последнее из которых было закрыто в 1996 году.

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Детские скелеты в шкафу: Как Канада устроила геноцид своим несовершеннолетним гражданам

Ранее Лайф сообщал об ужасающей находке в 73-й индейской резервации в Саскачеване, (Канада). Во дворе католической школы найдены останки более 750 детей, которые пропадали в течение 100 лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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