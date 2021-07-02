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На МКС отправлено оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов"

Оно весит 13,5 кг, из чего состоит — пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите.

2 июля, 03:18
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Фото © flickr / Roscosmos

На борт Международной космической станции доставлено оборудование для съёмок фильма "Вызов". Такие данные раскрыты во время трансляции стыковки грузового корабля "Прогресс МС-17" с МКС.

Грузовик был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 30 июня. Вес оборудования для съёмок — 13,5 кг. Космический "грузовик" доставил на МКС грузы суммарной массой более двух с половиной тонн. Среди них 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, а также ресурсная аппаратура, укладки для проведения космических экспериментов. Плюс продукты для членов экспедиции, медицинские средства и одежда.

Стала известна дата отправки актрисы и режиссёра фильма "Вызов" на МКС

Стала известна дата отправки актрисы и режиссёра фильма "Вызов" на МКС

Ранее Лайф сообщал, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко утверждены Госкомиссией в качестве экипажа, который будет снимать на МКС фильм "Вызов". Напомним, о съёмках первого в истории художественного фильма в космосе объявили в сентябре 2020 года. Работы должны пройти на Международной космической станции (МКС) уже этой осенью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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