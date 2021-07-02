НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Камчатке задержали браконьеров с двумя центнерами икры

В остановленном полицейскими автомобиле находилось семь мешков деликатеса. Водитель предоставить документы не смог.

2 июля, 02:52
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/tamakisono/4210370061/in/photolist-n87EQ-yuRuZ9-2kofmj9-7q4fkg-9fzZEJ-dDLS1z-dDSihy-jewYTo-2eEYCnL-QZeV5r-CneiiR-Ff9wtD-DckBrT-Da3Qd1-2moWFk-5vBP9F-95THHT-b2RyGv-9s8s2z-KDS2RC-26FWrLY-3HfEuF-3HfAMH-2532RkU-3HfzBg-3HjYX3-3HjSeL-tuVute-3HjUzs-26q5oLa-3HjZRs-3Hfxhg-3HjXWs-2g7g1Ji-2g7g1rd-2g7fW41-2g7fQBz-2g7fRNm-2g7fPpy-KDS2Wh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tamaki Sono</a></p>

Фото © flickr / Tamaki Sono

На Камчатке полицейские задержали автомобиль Honda Ridgeline, в котором обнаружили 200 кг красной икры, провозимой без документов. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, оценили в шесть с половиной миллионов рублей.

"Водитель, житель краевого центра 1988 года рождения, не смог предоставить документы, подтверждающие законность вылова и транспортировки рыбопродукции", — говорится на сайте Управления МВД России по региону.

Икру изъяли, её дальнейшая судьба не уточняется. Начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

В Тверской области завели дело на браконьеров, задушивших беременную лосиху голыми руками

В Тверской области завели дело на браконьеров, задушивших беременную лосиху голыми руками

Ранее Лайф сообщал, что пограничники в Крыму задержали украинских браконьеров. У них конфисковали более пяти тысяч метров сетей. Капитан судна оштрафован на 257 тысяч рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Килограммы взятки: На Камчатке четверо борцов с коррупцией забили служебный УАЗ браконьерской икрой и попались полиции

17 июня, 14:03

Названы четыре региона России с самыми высокими пенсиями

вчера в 15:57

В Гидрометцентре рассказали, когда этим летом ждать пика жары

сегодня в 02:49

Отомстили за предков: В Канаде аборигены сбросили статуи двух британских королев

сегодня в 04:09

Милонов предложил удлинять отпуск вакцинированных от ковида

сегодня в 03:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1