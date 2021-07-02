На Камчатке задержали браконьеров с двумя центнерами икры

На Камчатке полицейские задержали автомобиль Honda Ridgeline, в котором обнаружили 200 кг красной икры, провозимой без документов. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, оценили в шесть с половиной миллионов рублей.

"Водитель, житель краевого центра 1988 года рождения, не смог предоставить документы, подтверждающие законность вылова и транспортировки рыбопродукции", — говорится на сайте Управления МВД России по региону.

Икру изъяли, её дальнейшая судьба не уточняется. Начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".