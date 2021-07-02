На Камчатке задержали браконьеров с двумя центнерами икры
В остановленном полицейскими автомобиле находилось семь мешков деликатеса. Водитель предоставить документы не смог.
Фото © flickr / Tamaki Sono
На Камчатке полицейские задержали автомобиль Honda Ridgeline, в котором обнаружили 200 кг красной икры, провозимой без документов. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, оценили в шесть с половиной миллионов рублей.
"Водитель, житель краевого центра 1988 года рождения, не смог предоставить документы, подтверждающие законность вылова и транспортировки рыбопродукции", — говорится на сайте Управления МВД России по региону.
Икру изъяли, её дальнейшая судьба не уточняется. Начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".
Ранее Лайф сообщал, что пограничники в Крыму задержали украинских браконьеров. У них конфисковали более пяти тысяч метров сетей. Капитан судна оштрафован на 257 тысяч рублей.
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