Учёные предсказали разрушительное землетрясение на северо-западе Тихого океана

Тишина в зоне тектонических разломов Каскадии, породившей некоторые из самых сильных землетрясений в Северной Америке, может стать предвестником разрушительного землетрясения, считают учёные Колумбийского университета из экспедиции на Тихом океане. Побережье может накрыть волна высотой до 30 метров, которая ударит по городам и унесёт тысячи жизней.

Подобное произошло в 1700 году. Тогда тектоническая зона раскололась по всей длине, от канадского Ванкувера до Портленда, штат Орегон. Дело в том, что плита океанической коры встречает там североамериканскую тектоническую плиту. И ежедневно идёт продавливание, провоцирующее мелкую дрожь — незначительные, но ежедневные землетрясения. В последнее время там зловеще тихо: напряжение, нарастающее в породах, никак не высвобождается.

"Всё тихо. Слишком тихо", — приводит ИноСМИ слова морского геолога из Орегонского государственного университета Криса Голдфингера.

Прибывшее исследовательское судно Marcus G. Langseth должно выяснить посредством мощной пневмопушки, которая провоцирует микроземлетрясение и тут же изучает его последствия, насколько опасно молчание на севере Тихого океана. Сильнейшие катастрофы происходят здесь раз в 500 лет, поэтому современных научных данных об их природе нет. Никто точно сейчас не знает, что произойдёт в Каскадии дальше. Внести ясность смогут 800 сейсмоприёмников, разбросанных по всему побережью. Экспедиции предстоит их все найти.