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Учёные предсказали разрушительное землетрясение на северо-западе Тихого океана

Когда-то там уже было подобное. После толчков магнитудой 9,0 Японию накрыло огромное цунами. Новая катастрофа может унести тысячи жизней.

2 июля, 02:34
<p>Фото © <a href="https://www.usgs.gov/media/images/lamont-doherty-research-vessel-marcus-g-langseth" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Геологическая служба США</a></p>

Фото © Геологическая служба США

Тишина в зоне тектонических разломов Каскадии, породившей некоторые из самых сильных землетрясений в Северной Америке, может стать предвестником разрушительного землетрясения, считают учёные Колумбийского университета из экспедиции на Тихом океане. Побережье может накрыть волна высотой до 30 метров, которая ударит по городам и унесёт тысячи жизней.

Подобное произошло в 1700 году. Тогда тектоническая зона раскололась по всей длине, от канадского Ванкувера до Портленда, штат Орегон. Дело в том, что плита океанической коры встречает там североамериканскую тектоническую плиту. И ежедневно идёт продавливание, провоцирующее мелкую дрожь — незначительные, но ежедневные землетрясения. В последнее время там зловеще тихо: напряжение, нарастающее в породах, никак не высвобождается.

"Всё тихо. Слишком тихо", — приводит ИноСМИ слова морского геолога из Орегонского государственного университета Криса Голдфингера.

Прибывшее исследовательское судно Marcus G. Langseth должно выяснить посредством мощной пневмопушки, которая провоцирует микроземлетрясение и тут же изучает его последствия, насколько опасно молчание на севере Тихого океана. Сильнейшие катастрофы происходят здесь раз в 500 лет, поэтому современных научных данных об их природе нет. Никто точно сейчас не знает, что произойдёт в Каскадии дальше. Внести ясность смогут 800 сейсмоприёмников, разбросанных по всему побережью. Экспедиции предстоит их все найти.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 застало японца в ванной, и он снял это на видео

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 застало японца в ванной, и он снял это на видео

Ранее Лайф рассказывал о необычном землетрясении, которое длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас. Тайный механизм катастрофы удалось раскрыть благодаря скелетам морских обитателей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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