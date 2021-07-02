Житель Приморья перепутал жену с мужчиной и случайно убил её

В Приморском крае завершили следствие по делу об убийстве женщины её 59-летним мужем. Преступление было совершено в мае в селе Камень-Рыболов Ханкайского района. Житель села до смерти избил супругу, думая, что вместо неё в кровати лежит мужчина.

"Обвиняемый находился у себя дома по улице Дмитриевке в селе Камень-Рыболов Ханкайского района совместно со своей женой и употреблял спиртное. Во время общения с женой у них возникли разногласия и конфликт, в связи с чем он вышел на улицу", — рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.

Когда мужчина вернулся домой, ему почудилось, будто на кровати лежит некто другой. Не задумываясь, он начал его избивать руками и ногами. Но уже позже оказалось, что в кровати лежал не неизвестный, а жена, которая от полученных травм скончалась. Теперь сельчанину грозит срок по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Материалы направлены в суд.