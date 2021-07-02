НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посольство отвергло обвинения в причастности России к кибератакам на США

В дипведомстве призвали власти разных стран объединять усилия для борьбы с этой глобальной угрозой.

2 июля, 01:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Посольство России в США категорически отвергло обвинения в том, что государственные структуры РФ якобы причастны к кибератакам на объекты в США и за их пределами. Дипломатическое представительство выступило с заявлением в связи с докладом американских спецслужб, согласно которому якобы некоторые хакерские атаки в 2019–2021 годах являются делом рук российского ГРУ.

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами", — говорится в сообщении посольства на его странице в "Фейсбуке".

Там подчеркнули, что борьба с киберпреступниками — "приоритет России и составная часть её государственной политики по противодействию всем формам преступности". А чтобы противодействовать таким глобальным угрозам, необходимо взаимодействие уполномоченных ведомств государств.

В США заявили, что "хакеры из России" не поражают компьютеры с русским языком

В США заявили, что "хакеры из России" не поражают компьютеры с русским языком

"Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте — на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом", — добавили в посольстве.

Ранее в "Майкрософте" также заявили о новой активности "российских" хакеров. Целью их действий якобы стали определённые пользователи, в основном из IT-компаний и правительственных организаций.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Скажите ему, чтобы уезжал": Родные пропавших при обрушении дома в Майами не захотели видеть Байдена

сегодня в 00:35

Эксперты назвали самых уязвимых пользователей для хакеров и рассказали, как защититься

29 июня, 00:26

"У нас круче": Касперский рассказал, в чём Россия превосходит Австралию

сегодня в 02:25

Учёные предсказали разрушительное землетрясение на северо-западе Тихого океана

сегодня в 02:34

Житель Приморья перепутал жену с мужчиной и случайно убил её

сегодня в 02:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1