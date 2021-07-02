Посольство отвергло обвинения в причастности России к кибератакам на США

Посольство России в США категорически отвергло обвинения в том, что государственные структуры РФ якобы причастны к кибератакам на объекты в США и за их пределами. Дипломатическое представительство выступило с заявлением в связи с докладом американских спецслужб, согласно которому якобы некоторые хакерские атаки в 2019–2021 годах являются делом рук российского ГРУ.

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами", — говорится в сообщении посольства на его странице в "Фейсбуке".

Там подчеркнули, что борьба с киберпреступниками — "приоритет России и составная часть её государственной политики по противодействию всем формам преступности". А чтобы противодействовать таким глобальным угрозам, необходимо взаимодействие уполномоченных ведомств государств.

"Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте — на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом", — добавили в посольстве.