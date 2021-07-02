Российский транспортный корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции. Об этом сообщил "Роскосмос".

"Есть касание. Есть сцепка! Грузовой корабль "Прогресс МС-17" с 2,5 т грузов для экипажа МКС причалил к российскому сегменту", — говорится в сообщении космического агентства в "Твиттере".

Есть касание. Есть сцепка!



Грузовой корабль #ПрогрессМС17 с 2,5 т. грузов для экипажа #МКС причалил к российскому сегменту.



Впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание pic.twitter.com/ZtfKt6hGdA — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 2, 2021

За стыковкой следует открытие люков, демонтаж стыковочного механизма, перевод транспортного корабля на единую систему питания со станцией.

"Прогресс" привёз на МКС большой объём груза. Это в том числе 470 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов баллонов с кислородом, около полутора тонн сухих грузов. А ещё на борту "грузовика" было размещено научное оборудование и материалы, в том числе для эксперимента "Коррекция". В рамках него разрабатываются средства профилактики изменения костей человека в условиях невесомости.