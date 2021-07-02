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"Есть сцепка": Грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Корабль доставил на станцию около двух с половиной тонн грузов, в том числе продукты питания, топливо, кислород, воду и так далее.

2 июля, 01:03

Фото © "Роскосмос"

Российский транспортный корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции. Об этом сообщил "Роскосмос".

"Есть касание. Есть сцепка! Грузовой корабль "Прогресс МС-17" с 2,5 т грузов для экипажа МКС причалил к российскому сегменту", — говорится в сообщении космического агентства в "Твиттере".

За стыковкой следует открытие люков, демонтаж стыковочного механизма, перевод транспортного корабля на единую систему питания со станцией.

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"Прогресс" привёз на МКС большой объём груза. Это в том числе 470 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов баллонов с кислородом, около полутора тонн сухих грузов. А ещё на борту "грузовика" было размещено научное оборудование и материалы, в том числе для эксперимента "Коррекция". В рамках него разрабатываются средства профилактики изменения костей человека в условиях невесомости.

Ранее Лайф рассказывал, что в российском модуле "Наука" выявили замечание перед запуском к МКС. Его собрали и протестировали вместе с головным обтекателем и переходным отсеком.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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