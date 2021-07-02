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Китайцы начали массово избавляться от видеокарт из-за демарша властей

Эксперты не советуют бросаться скупать эти устройства по сниженным ценам: их ресурс может быть исчерпан.

2 июля, 00:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/graphicscardshop/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">graphicscardshop</a></p>

Фото © Instagram / graphicscardshop

На вторичном рынке Китая начался бум продажи компьютерных видеоускорителей, которые в последние годы часто используют не по прямому назначению, а для майнинга (выработки) криптовалют. По данным местных СМИ, на рынок выбрасываются оптовые партии.

Как сообщает HKEPC Hardware, в Сети можно встретить объявления о продаже как маломощных AMD Radeon RX 470, так и топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Причём все они отпускаются по заниженной цене. Сами майнеры объясняют это тем, что власти КНР начали борьбу с распространением криптовалют. К тому же курсы основных цифровых платёжных средств в последнее время упали.

Видеокарты, задействованные на китайских фермах по добыванию криптовалюты, уже можно встретить на eBay и других торговых площадках. Однако, как предупреждают местные СМИ, такое приобретение связано с огромными рисками: видеокарты используются на пределе своих возможностей, что приводит к непредсказуемому остаточному ресурсу. Буквально за несколько месяцев работы на ферме видеокарта теряет ресурса ровно столько, сколько бы обычный геймер использовал в течение четырёх лет.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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