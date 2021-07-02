Мало не покажется: Раскрыта стоимость одного поста Роналду в Instagram, и она огромная
Оказалось, на руку форварду сыграл скандальный эпизод, когда он на пресс-конференции выступил с демаршем по отношению к спонсору.
Видео © Instagram / cristiano
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан самой высокооплачиваемой звездой "Инстаграма". Стоимость его публикаций резко взлетела после того, как на пресс-конференции футболист отодвинул от себя бутылки с газировкой, и теперь ему готовы платить больше, чем кому-либо в истории этой соцсети.
Публикация рекламного характера на странице форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов (примерно 117 миллионов рублей), пишет Би-би-си. Исследования провела британская компания Hopper HQ, ведущая анализ соцсетей, её данные основаны на внешних и внутренних параметрах (вовлечённость аудитории, частота публикаций и т.д.).
"Поскольку CoViD-19 продолжает влиять на всю нашу жизнь, похоже, что "Инстаграм" — одно из немногих мест, на которое пандемия не оказала негативного воздействия. И, поскольку люди используют приложение больше, чем когда-либо прежде, некоторые могут сказать, что доход неизбежно достигнет пика в этом году", — сказал Майк Бандар, соучредитель Hopper HQ.
Вот как выглядит топ-10 знаменитостей с самыми дорогими постами в "Инстаграме":
1. Криштиану Роналду, 308 миллионов подписчиков, чуть более 1,6 миллиона долларов за пост;
2. Дуэйн Скала Джонсон, 250 миллионов подписчиков, 1,52 миллиона долларов;
3. Ариана Гранде, 247 миллионов подписчиков, 1,51 миллиона долларов;
4. Кайли Дженнер, 244 миллиона подписчиков, 1,49 миллиона долларов;
5. Селена Гомес, 241 миллион подписчиков, 1,46 миллиона долларов;
6. Ким Кардашьян, 232 миллиона подписчиков, 1,41 миллиона долларов;
7. Лионель Месси, 224 миллиона подписчиков, 1,16 миллиона долларов;
8. Бейонсе Ноулз, 189 миллионов подписчиков, 1,14 миллиона долларов;
9. Джастин Бибер, 180 миллионов подписчиков, 1,11 миллиона долларов;
10. Кендалл Дженнер, 172 миллиона подписчиков, 1,05 миллиона долларов.
Ранее Лайф сообщал, что Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в "Инстаграме". По этому показателю футболист опережает ближайшего преследователя — рестлера и актёра Дуэйна Скалу Джонсона — более чем на 50 миллионов.
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