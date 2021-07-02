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Мало не покажется: Раскрыта стоимость одного поста Роналду в Instagram, и она огромная

Оказалось, на руку форварду сыграл скандальный эпизод, когда он на пресс-конференции выступил с демаршем по отношению к спонсору.

2 июля, 00:19
<p>Видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQb45tMAXmi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a> </p>

Видео © Instagram / cristiano

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан самой высокооплачиваемой звездой "Инстаграма". Стоимость его публикаций резко взлетела после того, как на пресс-конференции футболист отодвинул от себя бутылки с газировкой, и теперь ему готовы платить больше, чем кому-либо в истории этой соцсети.

Публикация рекламного характера на странице форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов (примерно 117 миллионов рублей), пишет Би-би-си. Исследования провела британская компания Hopper HQ, ведущая анализ соцсетей, её данные основаны на внешних и внутренних параметрах (вовлечённость аудитории, частота публикаций и т.д.).

"Поскольку CoViD-19 продолжает влиять на всю нашу жизнь, похоже, что "Инстаграм" — одно из немногих мест, на которое пандемия не оказала негативного воздействия. И, поскольку люди используют приложение больше, чем когда-либо прежде, некоторые могут сказать, что доход неизбежно достигнет пика в этом году", — сказал Майк Бандар, соучредитель Hopper HQ.

Вот как выглядит топ-10 знаменитостей с самыми дорогими постами в "Инстаграме":

1. Криштиану Роналду, 308 миллионов подписчиков, чуть более 1,6 миллиона долларов за пост;

2. Дуэйн Скала Джонсон, 250 миллионов подписчиков, 1,52 миллиона долларов;

3. Ариана Гранде, 247 миллионов подписчиков, 1,51 миллиона долларов;

4. Кайли Дженнер, 244 миллиона подписчиков, 1,49 миллиона долларов;

5. Селена Гомес, 241 миллион подписчиков, 1,46 миллиона долларов;

6. Ким Кардашьян, 232 миллиона подписчиков, 1,41 миллиона долларов;

7. Лионель Месси, 224 миллиона подписчиков, 1,16 миллиона долларов;

8. Бейонсе Ноулз, 189 миллионов подписчиков, 1,14 миллиона долларов;

9. Джастин Бибер, 180 миллионов подписчиков, 1,11 миллиона долларов;

10. Кендалл Дженнер, 172 миллиона подписчиков, 1,05 миллиона долларов.

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Ранее Лайф сообщал, что Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в "Инстаграме". По этому показателю футболист опережает ближайшего преследователя — рестлера и актёра Дуэйна Скалу Джонсона — более чем на 50 миллионов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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