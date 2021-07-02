Украинцев предупредили о риске остаться зимой без газа

Зимой Украине придётся столкнуться с серьёзными проблемами с газом, заявил экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко. По его мнению, европейцы паникуют, что "Газпром" не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона.

"У нас половина газа — украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это всё повесят? Ответа сейчас нет", — сказал Кучеренко в эфире телеканала "Первый независимый".