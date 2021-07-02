Украинцев предупредили о риске остаться зимой без газа
Экс-министр отметил, что половину необходимого объёма топлива придётся где-то докупать, но власти и в ус не дуют.
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Зимой Украине придётся столкнуться с серьёзными проблемами с газом, заявил экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко. По его мнению, европейцы паникуют, что "Газпром" не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона.
"У нас половина газа — украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это всё повесят? Ответа сейчас нет", — сказал Кучеренко в эфире телеканала "Первый независимый".
Ранее Лайф писал, что на Украине заявили о потере "морального превосходства" страны. В Раде отметили, что Незалежной в условиях достройки и запуска "Северного потока – 2" необходима "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.
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